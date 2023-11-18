11:00 (мск), источник: МК.RU Красноярск
На спецоперации погиб 27-летний сварщик Сальников из Красноярского края
Информацию о гибели бойца подтвердили в администрации Каратузского района.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Житель Красноярского края Сергей Сальников погиб в зоне СВО в возрасте 27 лет. Ушел из жизни 23 октября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. Награжден «Орденом Мужества» посмертно.
Сергей отучился на тракториста-машиниста, а после стал работать на стройке в Минусинске. На протяжении всей жизни мужчина был связан с военным делом. Он участвовал в военно-полевых сборах, служил в воинских частях Иркутска в должности электрика-стрелка. После отучился на сварщика. Был мобилизован прошлой осенью, успел получить медаль «За отвагу».