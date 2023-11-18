11:02 (мск), источник: АиФ Кубань
В Краснодаре общественные туалеты перейдут на индивидуальный график работы
В городе отменят зимний и летний режим работы уборных.
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В Краснодаре общественные туалеты перейдут на индивидуальный график работы, сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
С января 2024 года изменится график работы муниципальных общественных туалетов, отменят зимний и летний режим. Теперь каждая уборная будет работать по своему графику, например, на улице Калинина возле здания цирка — с 8:00 до 23:00.Вопрос графика работы каждого туалетного модуля будет проработан индивидуально, в зависимости от количества посещений в утреннее и вечернее время.
Пока в городе работает 18 таких общественных туалетов, но с Нового года появится еще два — на бульваре Николаевский (ГМР) и в сквере Изумрудный (район Витаминкомбината).
Напомним, в Молодежном микрорайоне Краснодара готовят к открытию сквер «Изумрудный». Там выполнена укладка пешеходных дорожек, установлены лавочки, урны.