Главное
Палестино-израильский конфликт
11:02 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодаре общественные туалеты перейдут на индивидуальный график работы

В городе отменят зимний и летний режим работы уборных.

Источник: Администрация Краснодарского края

В Краснодаре общественные туалеты перейдут на индивидуальный график работы, сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С января 2024 года изменится график работы муниципальных общественных туалетов, отменят зимний и летний режим. Теперь каждая уборная будет работать по своему графику, например, на улице Калинина возле здания цирка — с 8:00 до 23:00.Вопрос графика работы каждого туалетного модуля будет проработан индивидуально, в зависимости от количества посещений в утреннее и вечернее время.

Пока в городе работает 18 таких общественных туалетов, но с Нового года появится еще два — на бульваре Николаевский (ГМР) и в сквере Изумрудный (район Витаминкомбината).

Напомним, в Молодежном микрорайоне Краснодара готовят к открытию сквер «Изумрудный». Там выполнена укладка пешеходных дорожек, установлены лавочки, урны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта