10:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Жительница Кемеровской области заколола ножом сожителя своей сестры
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
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51-летнюю жительницу пгт Ижморский обвиняют в убийстве сожителя своей сестры. Фигурантка заколола ножом мужчину из личной неприязни. Об этом сообщают в СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу. По версии следствия, 12 ноября 2023 года обвиняемая, находясь у себя дома в пгт Ижморский, распивала спиртные напитки вместе с 45-летним сожителем сестры. Но вскоре на почве личного конфликта она ударила мужчину в живот ножом. В результате ранения потерпевший скончался на месте.
«При взаимодействии следователей СКР и сотрудников полиции женщина была задержана… По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказывают в ведомстве.
Следователи допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование дела продолжается.