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11:03 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Частное мероприятие: Людей пропускают по списку на поминки Болата Назарбаева в Астане

Астана. 18 ноября. КазТАГ — Людей пропускают по списку на поминки брата Нурсултана Назарбаева Болата Назарбаева в Астане, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Люди продолжают прибывать. Начало мероприятия запланировано на 13.00. Отметим, что везде стоит охрана и людей пропускают по списку», — сообщает корреспондент с места событий.

Человек, который представился охранником, сказал, что мероприятие частное. Отметим, что у охранника были наушники со спиралевидным шнуром. Есть сомнения, что их использует охрана мечети.

Такие наушники больше характерны телохранителей, службы безопасности высокопоставленных лиц. Это может быть кто-то из представителей охраны людей из окружения Назарбаева или же его самого.

Поминки проходят в Республиканской мечети в Астане. Первый камень при строительстве заложил экс-президент Назарбаев и он же является основным пожертвователем.

Ранее КазТАГ сообщал, что на поминки приехала дочь Нурсултана Назарбаева — экс-спикер сената Дарига Назарбаева.

Напомним, Болат Назарбаев умер утром 13 ноября в Алматы. Как сообщал КазТАГ, тело брата экс-президента по состоянию на 10.34 находилось в «Совминке».

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья брата экс-президента.

По данным источника КазТАГ, самолет экс-президента Нурсултана Назарбаева вернулся на прошлой неделе из ОАЭ в Алматы после ухудшения здоровья Болата Назарбаева.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат».

С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и другие действия компрометирующего характера.

Как сообщал КазТАГ, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование экс-президенту, но не поедет на похороны его брата.

17 ноября Нурсултан Назарбаев заявил о выраженной ему поддержке в связи с кончиной его брата.

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 Частное мероприятие: Людей пропускают по списку на поминки Болата Наза...
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