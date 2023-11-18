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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области построят новую дорогу вдоль реки Дон к 2026 году

За три года в Ростовской области построят новую трассу вдоль Дона.

Источник: Правительство Ростовской области

В Ростовской области построят автодорогу вдоль реки Дон, которая тянется между хуторами Арпачин Багаевского района и Алитуб Аксайского района. Об этом сообщил заместитель губернатора региона — министр транспорта Владимир Окунев на встрече с заместителем министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым, которая прошла в Москве.

Как было отмечено в ходе беседы, строительство новой дороги послужит повышению туристического потенциала Аксайского и Багаевского районов Ростовской области и развитию территорий рекреационного назначения.

Проект предусматривает обустройство самой автодороги, электрического освещения на всем ее протяжении, а также тротуаров, велодорожек, барьерных ограждений и перил, съездов.

Кроме того, строительство автомобильной дороги вдоль реки Дон обеспечит прямое сообщение между хуторами Арпачин и Алитуб дорогой с твердым покрытием, а также связь населенных пунктов с основной сетью автомобильных дорог Ростовской области.

Владимир Окунев

На сегодня проектная документация уже направлена на госэкспертизу. Планируется, что дорогу построят в 2026 году.

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