11:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростовской области построят новую дорогу вдоль реки Дон к 2026 году
За три года в Ростовской области построят новую трассу вдоль Дона.
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В Ростовской области построят автодорогу вдоль реки Дон, которая тянется между хуторами Арпачин Багаевского района и Алитуб Аксайского района. Об этом сообщил заместитель губернатора региона — министр транспорта Владимир Окунев на встрече с заместителем министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым, которая прошла в Москве.
Как было отмечено в ходе беседы, строительство новой дороги послужит повышению туристического потенциала Аксайского и Багаевского районов Ростовской области и развитию территорий рекреационного назначения.
Проект предусматривает обустройство самой автодороги, электрического освещения на всем ее протяжении, а также тротуаров, велодорожек, барьерных ограждений и перил, съездов.
Кроме того, строительство автомобильной дороги вдоль реки Дон обеспечит прямое сообщение между хуторами Арпачин и Алитуб дорогой с твердым покрытием, а также связь населенных пунктов с основной сетью автомобильных дорог Ростовской области.
На сегодня проектная документация уже направлена на госэкспертизу. Планируется, что дорогу построят в 2026 году.