Радию Хабирову показали новую столовую парка «Патриот» в Башкирии

Руководитель подрядной организации «Альбит» Сергей Минеев пояснил, что общая площадь столовой составила 1,3 тысячи квадратных метров. Одновременно здесь могут питаться до 250 человек. Здание получилось многофункциональным, предусматривающим возможность переоборудования под лекционный зал и кинотеатр с вместимостью более 500 человек.
Здесь можно проводить встречи с интересными людьми, концерты с установкой небольшой сцены и необходимого оборудования, в столовой установлен экран с проектором для просмотра фильмов.
Столовая оснащена современными кухонными плитами, холодильным оборудованием, закуплена новая посуда, другой необходимый инвентарь, подобран штат профессиональных поваров. Курсанты УМЦ «Авангард» будут обеспечены пятиразовым горячим питанием с разнообразным рационом.
Здесь же Радий Хабиров ознакомился с перспективами дальнейшего развития территории парка «Патриот» и его региональной сети.
Напомним, что филиалы парка УМЦ «Авангард» планируют открыть в Баймакском, Кигинском и Стерлибашевском районах.