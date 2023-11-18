11:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске в 2024 году могут оборудовать пять новых площадок для собак
На эти цели направят 10 млн рублей.
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Инициативные красноярцы направили свыше 20 предложений о местах размещения площадок для собак.
Предложения поступили в чат-бот «ЛапаИсследователь», который создал Центр управления регионом. Каждое предложение будет проанализировано. К участку, где может появиться площадка, есть несколько строгих требований. В первую очередь он не должен быть в частной собственности и располагаться в санитарной зоне тепловых, электрических и водопроводных сетей. При этом участок должен находиться на определённом расстоянии от жилых строений, отвечать санитарным требованиям и пр.
«Все адреса, подходящие под эти критерии, будут включены в план обустройства площадок в следующем году», — пояснили в мэрии.
В предстоящем году на создание площадок для собак направят 10 млн рублей. На выделенные средства планируют оборудовать 4−5 площадок. Добавим, что в текущем году в Красноярске появилось семь новых площадок для собак.