11:41 (мск), источник: m24.ru
Тематические карты «Тройка» выпустили в Москве ко дню рождения Деда Морозаа
На карте изображена столичная резиденция Деда Мороза в Кузьминках.
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Столичный метрополитен совместно с департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза выпустил новые тематические карты «Тройка» в честь дня рождения волшебника. Об этом сообщили в пресс-службе Московской усадьбы Деда Мороза.
На карте изображена столичная резиденция Деда Мороза в Кузьминках. Купить праздничную «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.
Ранее Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту «Тройка», приуроченную к выставке «Куплю гараж». Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября. Количество карт ограниченно.