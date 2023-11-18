Минниханов: 300-летие Казанской духовной семинарии должно пройти на самом высоком уровне

Они должны быть проведены на самом высоком уровне, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.
Он отметил, что 20 ноября пройдет научно-практическая конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», 21-го числа — V Форум православной общественности Республики Татарстан.
Всего участниками станут 600 делегатов от Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, высшее духовенство Русской православной церкви, представители федеральных и республиканских органов власти, науки и культуры.