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11:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов: 300-летие Казанской духовной семинарии должно пройти на самом высоком уровне

В Казани 20 и 21 ноября состоятся мероприятия, приуроченные к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии.

Источник: ИА Татар-информ

Они должны быть проведены на самом высоком уровне, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

Учитывая большое общественное значение форума, поручаю глава муниципальных образований обеспечить участие в нем делегаций городов и районов и лично принять участие. Все мероприятия надо провести на самом высоком уровне.

Рустам Минниханов

Он отметил, что 20 ноября пройдет научно-практическая конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», 21-го числа — V Форум православной общественности Республики Татарстан.

Всего участниками станут 600 делегатов от Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, высшее духовенство Русской православной церкви, представители федеральных и республиканских органов власти, науки и культуры.

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