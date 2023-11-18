11:46 (мск), источник: АиФ Уфа
Власти Башкирии ответили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
Мобилизованные могут прибыть в краткосрочный отпуск или быть уволены с военной службы по правилам указа о мобилизации.
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Власти Башкирии ответили, когда мобилизованные смогут вернуться домой. Мобилизованные могут прибыть в краткосрочный отпуск или быть уволены с военной службы по правилам указа о мобилизации.
Как ответили представители ЦУР жителям Башкирии на очередную волну вопросов о завершении службы мобилизованных, согласно пункту 4 Указа Владимира Путина № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» контракты о прохождении воинской службы, заключенные военными, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы, указанных в документе. Также в ЦУР напомнили о том, что мобилизованные имеют право на очередной отпуск, сроки которого регулируются командованием воинских подразделений на местах.
Отметим, что ранее сообщалось, что у мобилизованных из Башкирии есть право подписать контракт с Минобороны и перейти в добровольческие подразделения. За этот переход единовременно военнослужащие смогут получить около 400 тысяч рублей.