Главное
Палестино-израильский конфликт
14:46 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Гололедица и местами снег ожидаются в Беларуси 19 ноября

В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, местами выпадут небольшие осадки — в основном в виде снега, в том числе мокрого.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 93% 750 мм рт. ст. +14°
Источник: belta.by

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На отдельных участках дорог Беларуси 19 ноября ожидается гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, местами выпадут небольшие осадки — в основном в виде снега, в том числе мокрого. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Местами образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный слабый.

Температура воздуха ночью будет от минус 1 до минус 7 градусов, а по востоку до минус 9. Днем столбик термометра покажет минус 4 — плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет падать.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта