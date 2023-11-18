14:46 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Гололедица и местами снег ожидаются в Беларуси 19 ноября
В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, местами выпадут небольшие осадки — в основном в виде снега, в том числе мокрого.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На отдельных участках дорог Беларуси 19 ноября ожидается гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, местами выпадут небольшие осадки — в основном в виде снега, в том числе мокрого. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Местами образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный слабый.
Температура воздуха ночью будет от минус 1 до минус 7 градусов, а по востоку до минус 9. Днем столбик термометра покажет минус 4 — плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет падать.