12:13 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Граждане Молдовы вернулись из Сектора Газа: Из «горячей точки» удалось эвакуировать всех наших соотечественников
Завершилась миссия по эвакуации молдавских граждан из сектора Газа.
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Завершилась операция по эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа. Операция успешно завершилась, вернулись последние восемь эвакуированных граждан, сообщает пресс-служба МИДЕИ.
В октябре-ноябре министерство иностранных дел и европейской интеграции провело в партнерстве с другими учреждениями комплексную операцию по эвакуации и репатриации молдавских граждан из сектора Газа.
С момента начала войны в Государстве Израиль министерство усилило свое консульское присутствие как в Израиле, так и в Египте, а посольство Молдавии в Тель-Авиве поддерживало постоянную связь с гражданами, которые попросили об эвакуации.
«Хочу выразить искреннюю благодарность моим коллегам, особенно руководителю кризисной ячейки генеральному секретарю ведомства Михаю Мыцу, а также командам наших посольств в Израиле и Турции (аккредитована в Египте). Мы также ценим всемерное участие Управления консульских дел, особенно вклад сотрудника консульства Николае Кожухарь, находящегося в Египте, за поддержку, оказанную нашим гражданам после выезда из сектора Газа. Особая благодарность также министерству внутренних дел, Пограничной полиции, Генеральному инспекторату по миграции, Службе информации и безопасности, а также Международной организации по миграции за поддержку, оказанную в этой операции по эвакуации», — подчеркнул Нику Попеску.
Успех этой сложной миссии также обусловлен совместными усилиями и международной поддержкой, в том числе со стороны Израиля, Египта, Румынии, Украины, США, Турции и Катара. Благодаря эффективному сотрудничеству нам удалось быстро и безопасно эвакуировать всех, кто об этом просил: 53 гражданина Молдовы благополучно прибыли на родину, в том числе восемь, вернувшихся рейсом авиакомпании HiSky, за что мы их искренне благодарим.