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12:02 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Астролог Ивановская предупредила петербуржцев о магнитной буре с 20 ноября

Осень в России завершится мощной магнитной бурей. Она пройдет с 20 по 23 ноября, рассказала астролог Татьяна Ивановская.

Как сообщает «МК в Питере», это может сопровождаться резким ухудшением самочувствия, головой болью, болезненностью суставов, могут возникнуть проблемы со сном. А еще перепады настроения не заставят себя долго ждать у многих людей.

Специалист рекомендует хорошо выспаться накануне, сделать легкую зарядку утром и не допускать сильной физической нагрузки в дни шторма. Также следует проводить не менее часа в день на свежем воздухе, а людям с хроническими заболеваниями нужно подготовить необходимые препараты.

В дни магнитных бурь можно перейти на травяные чаи, отказаться от кофе и алкоголя, а еще от курения. Важно абстрагироваться от негатива и снизить интенсивность работы. Чем меньше стрессовых ситуаций вокруг, тем лучше.

«Геошторм может оказать влияние не только на метеозависимых людей, но и на не особо чувствительных людей. Может оказаться под угрозой качество работы, у многих повышается рассеянность и забывчивость, расфокусировка внимания. Могут случаться обострения психических заболеваний», — поделилась астролог.

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