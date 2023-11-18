12:02 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
Астролог Ивановская предупредила петербуржцев о магнитной буре с 20 ноября
Осень в России завершится мощной магнитной бурей. Она пройдет с 20 по 23 ноября, рассказала астролог Татьяна Ивановская.
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Как сообщает «МК в Питере», это может сопровождаться резким ухудшением самочувствия, головой болью, болезненностью суставов, могут возникнуть проблемы со сном. А еще перепады настроения не заставят себя долго ждать у многих людей.
Специалист рекомендует хорошо выспаться накануне, сделать легкую зарядку утром и не допускать сильной физической нагрузки в дни шторма. Также следует проводить не менее часа в день на свежем воздухе, а людям с хроническими заболеваниями нужно подготовить необходимые препараты.
В дни магнитных бурь можно перейти на травяные чаи, отказаться от кофе и алкоголя, а еще от курения. Важно абстрагироваться от негатива и снизить интенсивность работы. Чем меньше стрессовых ситуаций вокруг, тем лучше.
«Геошторм может оказать влияние не только на метеозависимых людей, но и на не особо чувствительных людей. Может оказаться под угрозой качество работы, у многих повышается рассеянность и забывчивость, расфокусировка внимания. Могут случаться обострения психических заболеваний», — поделилась астролог.