12:22 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 19 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 19 ноября 2023 года (информация обновляется в течение дня).
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Мероприятия, запланированные на 19 ноября.
ACТАНА
10.00 — Выставка «IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Выставка K-Maestro (Музей энергии будущего, пр. Мәңгілік Ел).
10.00 — Выставка животных ледникового периода (ТРЦ Green Mall, ул. Сыганак 17Б).
11.00 — Спектакль «Щелкунчик» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
13.00 — Asian brunch в зоне отдыха BalQaragay (Зона отдыха «BalQaragay», п. Малотимофеевка 2, 25 км от г. Астана по Карагандинской трассе).
17.00 — Квиз, плиз! #422 (Hungry Rabbit, улица Сакена Сейфуллина, 38).
18.00 — Спектакль «Конец лета» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
18.00 — Концерт «Музыка при свечах», посвященный Моцарту (Астана Опера, ул. Кунаева, 1).
19.00 — Драмалық опера «Қыз жібек» (Театр им. К. Куанышбаева, улица 23−15, 8/1).
19.00 — «Тырау-Тырау, Тырналар…» спектаклі (Театр «Жастар», улица Илияса Есенберлина, 10).
20.00 — Stand up: Открытый Микрофон (Garage Music Bar, улица Александра Кравцова, 6).
20.00 — Проверочный Stand Up концерт (VZлетный, проспект Кабанбай Батыра, 34).
20.00 — Большой концерт команды «Астана» (ЦКЗ «QAZAQSTAN», проспект Мангилик Ел, 10/1).
20.00 — Концерт Julien Dassin (Концертный зал Астана", улица Кенесары, 32).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Бусы. Прикосновение» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «История тебя и меня» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Цвета моей бесконечности» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Расстояние между моей душой и природой» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Вне времени. Эмоции и акценты» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Искусство ремесла» (Efes Art Space, Мкр. Керемет 3/1).
10.00 — Выставка «Краски Актобе» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Фигуративное искусство» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка, посвященная 90-летию Союза Художников РК (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка к 100-летию художника Михаила Кима (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Спектакль «Василиса Прекрасная» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
12.00 — Выставка Асель Кенжетаевой (101 Dump Gallery, улица Панфилова, 101).
12.00 — Выставка Biz bar edik (Egin Art space, улица Нурмакова, 79).
12.00 — Детский спектакль «Айболит» (Тотальный театр, ул. Шевченко, 114).
12.00 — Спектакль «Золотая рыбка» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
16.00 — XXXII Чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. БК Ирбис (Алматы) vs БК Тобол (Костанай) (Спортивный комплекс Champ1on, ул. Кожабекова, 6).
16.00 — Андерграунд фестиваль ШАБАШ х BALAMA (Бар «Анклав», ул. Зенкова, 24).
16.30 — Стендап-шоу «Дневной микрофон» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
17.00 — Спектакль «Господин и госпожа Пичем» (Республиканский немецкий драматический театр, ул. Папанина, 70/1).
17.00 — Вечер по настольной игре «Катан» (KAVKAZ BAR, бульв. Бухар Жырау, 66).
18.00 — Спектакль «Переполох в перьях» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
18.00 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
18.00 — Спектакль «Чёрный апельсин» (ТЦ Ритц-Палас, мкр. Самал-3, 1 (вход со стороны ул. Изганова)).
18.00 — Балет «Дон Кихот» (КазНТОБ им. Абая, ул. Кабанбай Батыра 110).
18.00 — Концерт ретро-хитов казахской эстрады (Театр Concordia, ул. Богенбай батыра, 151).
18.00 — Спектакль «Укрощение строптивой» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
18.30 — Спектакль «Бес бойдаққа бір той» (Театр драмы им. Мухтара Ауэзова, пр. Абая 103).
18.30 — Спектакль «Шағала» (Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
19.00 — Концерт Тамары Гвердцители (Дворец Республики, пр. Достык 56).
19.00 — Cele Retro Fest (Ледовый комплекс «Алматы Арена», микрорайон Нуркент, 7).
19.00 — Спектакль «Бешеный бык» (Театр ARTиШОК, ул. Кунаева 49).
19.00 — Традиционный фестиваль искусств Freedom Ballet (Almaty Theatre, проспект Аль-Фараби, 30).
19.00 — Спектакль «Последний экзамен» (Театр «Жас Сахна», пр. Абая 117).
19.00 — Трио Lonesome Pickers — Bluegrass & Country (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
19.00 — Стендап-концерт Weekend show (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
19.30 — Музыкальное выступление группы «Яшлык» (Музкафе, пр. Абая, 117).
20.00 — Стендап-концерт «Открытый микрофон» (Barbolsyn, ул. Казыбек би, 64).
20.00 — Благотворительный концерт в «Музкафе» (Музкафе, пр. Абая, 117).
20.00 — Концерт группы «Северный флот» (Клуб Motor, пр. Назарбаева 50).
20.00 — Живой спектакль от театра «Т. Р. И.» (Независимый Экспериментальный Театр «Арт-убежище BUNKER», ул. Досмухамедова, 78А).
21.00 — Комедийное шоу «Стендап на троих» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
21.00 — Stand Up: Только лучшие шутки (Harats Pub, бульвар Бухар Жырау, 26/1).