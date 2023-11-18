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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Татарстан 21 ноября накроет сильная магнитная буря

Начало геомагнитной активности оценивается в четыре балла.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан во вторник, 21 ноября, накроет сильная магнитная буря. Начало геомагнитной активности оценивается в четыре балла. Об этом сообщил директор обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев.

По предварительным прогнозам, мощность геомагнитных бурь 22 ноября оценивается в три балла, 23—24 ноября — в четыре балла, 25 ноября — в пять баллов, 28 ноября — от трех до пяти баллов, 29 ноября — до шести баллов, 30 ноября — в пять баллов.

По словам Нефедьева, в зависимости от интенсивности солнечных частиц, могут фиксироваться магнитные бури по шкале от одного до девяти баллов. Ранее такое происходило не так часто. Это свидетельствует о том, что магнитное поле Земли колеблется.

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