12:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Татарстан 21 ноября накроет сильная магнитная буря
Начало геомагнитной активности оценивается в четыре балла.
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Татарстан во вторник, 21 ноября, накроет сильная магнитная буря. Начало геомагнитной активности оценивается в четыре балла. Об этом сообщил директор обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев.
По предварительным прогнозам, мощность геомагнитных бурь 22 ноября оценивается в три балла,
По словам Нефедьева, в зависимости от интенсивности солнечных частиц, могут фиксироваться магнитные бури по шкале от одного до девяти баллов. Ранее такое происходило не так часто. Это свидетельствует о том, что магнитное поле Земли колеблется.