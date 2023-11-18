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12:55 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

ГАИ усилила контроль на дорогах в выходные

Внимание планируется уделить не только водителям и пассажирам транспортных средств, но и пешеходам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Госавтоинспекция в выходные усилила контроль за обстановкой на дорогах, сообщили БЕЛТА в ГУ ГАИ МВД.

«Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению ДТП. В приоритете — пресечение нарушений скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров, выявление и отстранение от управления пьяных и бесправников», — сообщили в ГУ ГАИ.

В темное время суток инспекторы отработают участки автодорог, на которых повышен риск совершения наездов, проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами, в том числе в части использования световозвращающих элементов. К рейдовым мероприятиям подключатся экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными в складывающихся погодных условиях.

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