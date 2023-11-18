12:48 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Челябинские сапсёрферы отметили день рождения Деда Мороза на реке Миасс
Челябинцы встали на сапы, чтобы отметить день рождения новогоднего волшебника.
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Сегодня, 18 ноября, по версии литературоведов, ему исполнилось 183 года. В 1840 году вышла книга Владимира Одоевского «Сказки дедушки Иринея», куда вошла и сказка «Мороз Иванович».
Челябинские сапсёрферы решили закрыть сезон именно в этот день. Члены клубов «Уралкаяк», «СапСмолино» и «Сапборд Урал» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки собрались в центре города — на участке набережной со стороны филармонии. Они прокатились на сапах по реке Миасс, привлекая внимание горожан и гостей города.