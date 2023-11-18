13:06 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Жители Воронежской области смогут решать все жилищно-коммунальные вопросы в одном приложении
На портале Госуслуг появилось мобильное приложение, в котором можно решить вопросы по услугам ЖКХ.
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Информацию об этом опубликовали в пресс-службе администрации Воронежа.
Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» можно скачать на любой гаджет. Ссылка на скачивание имеется на странице приложения. Данные о вашей собственности подгружаются автоматически. Естественно, что предварительно нужно зарегистрироваться на Госуслугах.
Владельцы недвижимости могут оплачивать на этой площадке коммунальные счета, передавать показания счётчиков, организовывать собрания собственников жилья. Кроме этого, здесь же можно направить обращение в свою управляющую компанию, ответ поступит через 3−7 дней.
Приложение полезное, и некоторые уже пользуются им. Однако поступают от пользователей и жалобы: страница не открывается по техническим причинам, некорректно подгружаются данные об оплате. Можно попробовать зайти в приложение позже, технические службы ведут отладку и следят за корректной работой приложения.