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13:13 (мск), источник: НИА Самара

Жителей Самарской области снова ждут магнитные бури

Кроме магнитных бурь Самарскую область ожидают и скачки атмосферного давления.

Источник: Bear Solar Observatory

Магнитная буря силой 5 баллов ударит по 63 региону уже в воскресенье, 19 ноября. Специалисты ожидают его ближе к ночи на понедельник, 20 ноября. Да и в первый рабочий день недели буря не стихнет. Небольшая передышка — во вторник, 21 ноября. А затем снова 5-балльный шторм, который сбавит обороты в четверг, 23 ноября, а затем с новой силой станет бить по 63 региону, причем на протяжении двух дней подряд.

Магнитные бури такой силы могут отразиться на самочувствии жителей. Метеочувствительные граждане обычно жалуются на головные боли. Возможны скачки давления. Всем, на чье здоровье влияют изменения геомагнитного фона, специалисты рекомендуют больше гулять на свежем воздуха, пить воду и стараться не нервничать.

В воскресенье, 19 ноября, оно увеличится до 763 мм рт ст. Высоким оно будет и в понедельник, 20 ноября. А затем — резко упадет до 739 мм рт ст., пишет ГТРК Самара.

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