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13:43 (мск), источник: m24.ru

Склоны Воробьевых гор в Москве начали покрывать искусственным снегом

Комплекс готовится к старту горнолыжного сезона и запуску объектов зимних видов спорта.

Источник: РИА "Новости"

Специальные генераторы начали покрывать склоны Воробьевых гор в Москве искусственным снегом, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

Таким образом комплекс готовится к старту горнолыжного сезона и запуску объектов зимних видов спорта. Из-за низких температур минувшей ночью запустили специальные снегогенераторы, которые смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда.

Для запуска склона необходимо более 70 тысяч кубометров снега. Отмечается, что заниматься спортом здесь смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители горных лыж и сноуборда.

Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах 23 декабря 2022 года. Там обустроили три трассы, лыжные трамплины К-40 и К-20, кресельную канатную дорогу, сноуборд-парк, детский склон с бугельным подъемником. В комплексе также оборудовали зоны отдыха для спортсменов, пункты проката и хранения горнолыжного инвентаря, раздевалки и тренерские.

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