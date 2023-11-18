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Палестино-израильский конфликт
13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Петербург прибыл поезд с россиянами из Сектора Газа

В Санкт-Петербург в ночь на 18 ноября прибыл поезд с семьей, эвакуированной МЧС России из Сектора Газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Агентство «Москва»

Из зоны военного конфликта семью россиян из семи человек сначала вывезли в Москву. Их сопровождали и помогали с оформлением документов сотрудники МЧС. Они также оказывали им психологическую поддержку.

Прибывшие на Московский вокзал россияне отправились к родственникам. Один из них рассказал, что переехал в Палестину в 2011 году. Они поблагодарили российских спасателей за помощь в возвращении на родину.

МЧС России начало эвакуацию россиян, оказавшихся в зоне разгоревшегося военного конфликта на Ближнем Востоке, в середине ноября.

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