13:41 (мск), источник: Комсомольская правда
В отдаленные города Свердловской области приедут автолавки
Они будут курсировать по 17 населенным пунктам.
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По населенным пунктам и деревням региона будут ездить автолавки. Они будут доставлять необходимые товары жителям. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
На реализацию инициативы будет потрачено 11 миллионов рублей из регионального бюджета.
Выездное обслуживание в этом году организовано для жителей Алапаевского, Ирбитского, Красноуфимского и Талицкого районов. Порядка 10 муниципалитетов региона планируют пройти отбор для получения господдержки на закупку автолавок в 2024 году.
Выездная торговля решит проблему с отсутствием магазинов в малых деревенях. Покупателям будут доступны продукты, непродовольственные товары, которые можно заказать предварительно. Каждую автолавку оснастят оборудованием, которое позволит обогреваться в зимнее время. Это сделает работу продавцов удобнее.