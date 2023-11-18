Главное
Палестино-израильский конфликт
13:46 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Николай Басков предложил певице из Башкирии спеть дуэтом

Ведущий шоу музыкального конкурса «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия 1» Николай Басков предложил певице из Уфы Альфие Нигматуллиной спеть дуэтом.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Свое предложение он озвучил после выступления конкурсантки.

«Давайте я с вами сделаю дуэт, и мы с вами в следующем году в Уфе споем микс русский-башкирский. Я на русском, вы на башкирском», — предложил Николай Басков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
шоу