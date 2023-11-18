13:46 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Николай Басков предложил певице из Башкирии спеть дуэтом
Ведущий шоу музыкального конкурса «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия 1» Николай Басков предложил певице из Уфы Альфие Нигматуллиной спеть дуэтом.
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Свое предложение он озвучил после выступления конкурсантки.
«Давайте я с вами сделаю дуэт, и мы с вами в следующем году в Уфе споем микс русский-башкирский. Я на русском, вы на башкирском», — предложил Николай Басков.