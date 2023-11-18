14:10 (мск), источник: Комсомольская правда
День Красноярского края на форуме «Россия»: о золоте, университете и кадровом потенциале
Сегодня, 18 ноября, День на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ посвящен Красноярскому краю.
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Руководитель рассказал о главных достижениях региона, потенциале и планах по развитию. Он напомнил, что Красноярский край является вторым по площади среди субъектов федерации и самым многочисленным за Уралом. Красноярская земля славится добычей золота (70 тонн в год), Ачинский угольный бассейн занимает первое место в России по запасам угля. Но, по словам губернатора, регион это не только производство, основу которых составляет добыча полезных ископаемых, но и край высоких технологий. В пример Михаил Котюков привел орбитальную группировку спутников, на две трети состоящих из компонентов, созданных на красноярском производстве АО «Решетнев».
Гордостью региона является Сибирский федеральный университет, занимающий четвертое место по количеству студентов. По словам Котюкова, этот фактор красноречиво показывает кадровый потенциал Красноярского края:
— К нам приезжают ребята и из других регионов не только выбирать место учебы в университете, но после этого еще и найти работу, интересную, творческую, содержательную, требующую хороших знаний и отличающуюся высоким уровнем оплаты труда.
Также губернатор Красноярского края напомнил, что два месяца назад президент РФ Владимир Путин открыл Высокогорский мост — самое северное сооружение через Енисей. Он соединяет не только противоположные берега реки, но и Правобережье Ангары. Глава региона заявил, что этот объект сообщил импульс для развития всему ангаро-енисейскому комплексу.
Михаил Котюков пригласил россиян посетить Красноярский край. Он убежден, что люди, приехавшие сюда раз, обязательно влюбятся в гостеприимный регион и непременно вернутся сюда неоднократно.