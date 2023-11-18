14:42 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение объявили на территории РК
Ожидаются осадки, гололед и низовая метель в большинстве регионов РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.
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19 ноября ночью в Западно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 5−10 мороза.
В Карагандинской области ночью 19 ноября ожидается ветер западный на большей части области 15−20, порывы 23−28 м/с, на севере области временами 30 м/с и более, сильный ветер ожидается и в Восточно-Казахстанской области.
Сильные осадки, в виде дождя, снега, ожидаются в горных районах Жамбылской и Туркестанской областях, а также в области Жетісу.
Низовая метель ожидается в области Абай, Кокшетау и Петропавловске.
Туман ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.
19 ноября днем на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег).
Гололед ожидается в Караганде.