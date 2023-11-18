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14:42 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявили на территории РК

Ожидаются осадки, гололед и низовая метель в большинстве регионов РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 93% 750 мм рт. ст. +14°
Источник: Wolfgang Hasselmann/CC0

19 ноября ночью в Западно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 5−10 мороза.

В Карагандинской области ночью 19 ноября ожидается ветер западный на большей части области 15−20, порывы 23−28 м/с, на севере области временами 30 м/с и более, сильный ветер ожидается и в Восточно-Казахстанской области.

Сильные осадки, в виде дождя, снега, ожидаются в горных районах Жамбылской и Туркестанской областях, а также в области Жетісу.

Низовая метель ожидается в области Абай, Кокшетау и Петропавловске.

Туман ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

19 ноября днем на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег).

Гололед ожидается в Караганде.

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