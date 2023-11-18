14:34 (мск), источник: Фонтанка
Глубоко копает. В Петербурге наглядно показали, какие станции метро заложены ниже остальных
В Петербурге составили схему самых глубоких и мелких станций метро.
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«Метрострой Северной столицы» собрал в одну инфографику данные о глубине петербургского метро. Первое место вы знаете, второе кого-то может удивить.
Глубину залегания станций МССС нанес на схему метрополитена. Не секрет, что ниже всех построен зал «Адмиралтейской» — 86 метров. Некоторые считают, что второе место у «Площади Ленина, но все совсем не так. Серебро — у молодой станции “Комендантский проспект” с 75 метрами. Далее идет “Пролетарская” (72 метра) и лишь потом наступает очередь целой группы станций по 71 метру, в которой, кроме “Площади Ленина”, “Чернышевская”, “Приморская” и “Садовая”.
Список самых «мелких» более очевиден: это «нулевые» «Купчино», «Парнас», «Девяткино», «Шушары» и «Рыбацкое». Далее идут безэскалаторные «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово», а затем станции последнего призыва — «Дунайская», «Беговая» и «Зенит».
В глубину залегания традиционно упирается сравнение темпов метростроения Петербурга и Москвы. При этом в Петербурге в конце десятых годов тоже открывали «мелкие» станции — это возможно на окраинах, но затруднительно в центре города. Глубокими будут ближайшие запланированные к открытию станции «Горный институт» и «Казаковская», а продолжение зеленой линии до «Каменки» относительно мелким — 20−30 метров.