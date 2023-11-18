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15:21 (мск), источник: Сиб.фм

Омич согнул о голову 36 металлических прутьев и установил новый мировой рекорд

Омский силач Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд, согнув 36 металлических прутьев о голову.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Интерфакс», Михаил Шивляков, омский силач на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в день своей области установил новый мировой рекорд — он согнул о голову 36 металлических прутьев диаметров 10 миллиметров за 50 секунд.

По словам спортсмена, ранее он уже пробовал повторить это, но один из прутьев соскользнул с головы.

Результат официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Предыдущий мировой рекорд составлял 24 согнутых прутьев за минуту.

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