15:21 (мск), источник: Сиб.фм
Омич согнул о голову 36 металлических прутьев и установил новый мировой рекорд
Омский силач Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд, согнув 36 металлических прутьев о голову.
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Как сообщает «Интерфакс», Михаил Шивляков, омский силач на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в день своей области установил новый мировой рекорд — он согнул о голову 36 металлических прутьев диаметров 10 миллиметров за 50 секунд.
По словам спортсмена, ранее он уже пробовал повторить это, но один из прутьев соскользнул с головы.
Результат официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Предыдущий мировой рекорд составлял 24 согнутых прутьев за минуту.