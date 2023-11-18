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15:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Радий Хабиров наградил журналистов за популяризацию туризма в Башкирии

18 ноября на заседании регионального отделения Русского географического общества, которое прошло на территории военно-исторического парка «Патриот» Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил журналистов и творческие коллективы телевизионных программ за вклад в популяризацию и продвижение туристической отрасли республики.

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Речь идёт об информационных проектах «Атлас Баженова» и «Башкирские каникулы».

Вы, уважаемые коллеги, доступным языком рассказываете о природе нашего края, о наших достопримечательностях, традициях и возможностях. Благодаря современным медиапроектам мы открываем Башкортостан гостям со всей страны. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать такие инициативы.

Радий Хабиров

Орденом Салавата Юлаева был награжден депутат Госдумы, автор проекта «Атлас Баженова» тележурналист Тимофей Баженов.

Звания «Заслуженный работник печати и СМИ РБ» были удостоены авторы и ведущие проекты «Башкирские каникулы», наши коллеги с телеканала БСТ Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко.

Благодарностью Главы Башкортостана поощрены директор агентства Digital Курултай Раис Габитов и ряд сотрудников телерадиокомпании «Башкортостан», работающих над проектом «Башкирские каникулы».

«Атлас Баженова. Башкортостан» представляет собой телевизионный альманах, рассказывающий о культуре, традициях народов Башкортостана, природе республики, её экономическом и научном потенциале, достижениях региона в различных сферах.

Большой медиапроект «Башкирские каникулы» — цикл телевизионных программ в формате популярных трэвел-шоу, каждый из которых посвящён отдельному району республики, ее природным и культурным достопримечательностям, национальной кухне, традициям, ремесленникам и людям, которые занимаются сохранением истории своей малой родины. Он реализуется на средства гранта Главы РБ.

Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко показали зрителям Инзерские зубчатки, гору Малиновая, сплавы по реке Белая, водопады, скалы, жизнь в юртах, знакомили с кумысоделием, изготовлением корота и рассказывали многое другое. В рамках программы дуэт телеведущих предлагает два совершенно разных туристических маршрута, которые отличаются характером отдыха, активностями и ценовой категорией. В июне 2023 года в рамках проекта «Башкирское долголетие» съемочная группа проекта «Башкирские каникулы» посетила Беларусь и выпустила две программы специальным выпуском, посвященным отдыху в этой замечательной стране.

Ранее «Башинформ» сообщал, что проект «Башкирское долголетие» представят на выставке-форуме «Россия».

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