Радий Хабиров наградил журналистов за популяризацию туризма в Башкирии

Речь идёт об информационных проектах «Атлас Баженова» и «Башкирские каникулы».
Орденом Салавата Юлаева был награжден депутат Госдумы, автор проекта «Атлас Баженова» тележурналист Тимофей Баженов.
Звания «Заслуженный работник печати и СМИ РБ» были удостоены авторы и ведущие проекты «Башкирские каникулы», наши коллеги с телеканала БСТ Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко.
Благодарностью Главы Башкортостана поощрены директор агентства Digital Курултай Раис Габитов и ряд сотрудников телерадиокомпании «Башкортостан», работающих над проектом «Башкирские каникулы».
«Атлас Баженова. Башкортостан» представляет собой телевизионный альманах, рассказывающий о культуре, традициях народов Башкортостана, природе республики, её экономическом и научном потенциале, достижениях региона в различных сферах.
Большой медиапроект «Башкирские каникулы» — цикл телевизионных программ в формате популярных трэвел-шоу, каждый из которых посвящён отдельному району республики, ее природным и культурным достопримечательностям, национальной кухне, традициям, ремесленникам и людям, которые занимаются сохранением истории своей малой родины. Он реализуется на средства гранта Главы РБ.
Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко показали зрителям Инзерские зубчатки, гору Малиновая, сплавы по реке Белая, водопады, скалы, жизнь в юртах, знакомили с кумысоделием, изготовлением корота и рассказывали многое другое. В рамках программы дуэт телеведущих предлагает два совершенно разных туристических маршрута, которые отличаются характером отдыха, активностями и ценовой категорией. В июне 2023 года в рамках проекта «Башкирское долголетие» съемочная группа проекта «Башкирские каникулы» посетила Беларусь и выпустила две программы специальным выпуском, посвященным отдыху в этой замечательной стране.
Ранее «Башинформ» сообщал, что проект «Башкирское долголетие» представят на выставке-форуме «Россия».