16:12 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области установят 3 знака «Рубеж Сталинградской доблести»
Особые мемориальные знаки планируют установить в станице Клетской, городе Серафимовиче и Котельниково.
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По данным регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, знаки «Рубеж Сталинградской доблести» в каждом из населенных пунктов будет выполнены в едином стиле. Специалисты уже приступили к производству табличек и барельефов. Сами знаки смонтируют на каменных постаментах, облицованных гранитом. На эти цели планируется выделить 40 млн рублей.
В станице Клетской мемориал появится на центральной площади. Там уже уложили 5,2 тыс. кв. м плитки, смонтировали систему полива и освещения, провели реконструкцию сцены и озеленение.
В Серафимовиче мемориальную территорию обустроили на улице Октябрьской. Работы завершены уже на 70%.
В Котельниково идет благоустройство общественного пространства на ул. Ленина, где работы выполнены уже на 98%. Уложено 4,4 тыс. кв. м покрытия, смонтированы парковая мебель и сцена, специалисты заканчивают работы над 48 информационными стендами. Все они, как и мемориальная зона, получат ночную подсветку.
Кроме того, во всех трех пунктах появятся экспозиции, посвященные участникам знаменитой битвы, пополнится местный библиотечный фонд, предусмотрено проведение патриотических и образовательных мероприятий.
Напомним, в год празднования 80-летия Сталинградской победы губернатор Андрей Бочаров поддержал инициативу ветеранов о присвоении особого звания «Рубеж Сталинградской доблести» тем населенным пунктам, где советские солдаты проявили мужество и героизм при защите родной земли.