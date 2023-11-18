16:14 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
29-летний житель Серова погиб на спецоперации в ДНР
18 ноября в Серове простились с 29-летним Владиславом Калининым, погибшим в ДНР во время боевых действий.
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«С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Владислава Калинина в ходе проведения специальной военной операции», — написали представители администрации Серовского ГО в социальной сети.
В мэрии рассказали, что он заключил контракт 23 марта 2023 года, а 7 мая — погиб.
Владислав родился в Серове. После окончания школы поступил в Серовский металлургический техникум. Затем был призван в армию.
В кругу своих друзей он всегда пользовался авторитетом, все знали его как верного товарища, который всегда придет на помощь, рассказали в администрации.