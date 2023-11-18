Главное
Палестино-израильский конфликт
16:14 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

29-летний житель Серова погиб на спецоперации в ДНР

18 ноября в Серове простились с 29-летним Владиславом Калининым, погибшим в ДНР во время боевых действий.

Источник: ВК

«С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Владислава Калинина в ходе проведения специальной военной операции», — написали представители администрации Серовского ГО в социальной сети.

В мэрии рассказали, что он заключил контракт 23 марта 2023 года, а 7 мая — погиб.

Владислав родился в Серове. После окончания школы поступил в Серовский металлургический техникум. Затем был призван в армию.

В кругу своих друзей он всегда пользовался авторитетом, все знали его как верного товарища, который всегда придет на помощь, рассказали в администрации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменитый пловец Александр Попов празднует день рождения: фото спортсмена
Свердловские больницы получили машины скорой помощи, а школы – автобусы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта