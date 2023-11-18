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16:36 (мск), источник: © РИА Новости

Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск).

На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Корабль преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.

По расчетам компании, в случае идеального хода тестового полета, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.

Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy, оснащена 33 двигателями Raptor.

Владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в будущем может быть использована как для космических полетов на Луну и Марс. В октябре владелец компании Илон Маск заявил, что беспилотный полет Starship на Марс может состояться уже в ближайшие 4 года. Для начала пилотируемых полетов потребует множество сертификационных полетов.

Первый запуск корабля состоялся в апреле текущего года и завершился неудачей — через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Федеральное Управление гражданской авиацией США (FAA) выявило «множественные причины» аварии и определило для компании Маска более 60 «коррекционных действий» во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX Илон Маск, за прошедшие с момента аварии месяцы инженеры компании в общей сложности предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.

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