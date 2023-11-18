16:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде завершили капитальный ремонт на улице Ванеева
Теперь средняя скорость потока будет не меньше 35 км/ч.
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В Нижнем Новгороде завершился капитальный ремонт на улице Ванеева. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Одной из главных задач ремонта было уменьшить пробки, по оценкам экспертов, после ремонта средняя скорость увеличится до 35 км/ч.
На дороге сделали накопительную полосу для поворота налево с улицы Ванеева на улицу Надежды Сусловой. Также перекресток будет иметь 2 полноценные полосы в «прямом направлении».