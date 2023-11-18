После травмы обыграла подопечных Тутберидзе: Ксения Синицына выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Самаре

Следом за мужчинами на самарском этапе Гран-при России по фигурному катанию на лед вышли женщины. Главной потерей стала Софья Акатьева, которая снялась с этапа до его начала. В отсутствии основной претендентки на победу первой стала Ксения Синицына, которая обыграла подопечных Этери Тутберидзе.
Сказали, что ушиб, а оказался перелом
В сентябре Синицына получила травму во время открытых прокатов. Сначала врач сказал фигуристке, что у нее просто ушиб и что он скоро пройдет, но на деле это оказался перелом — спортсменка сломала плюсневую кость стопы.
— Сейчас самочувствие в норме, травма больше не беспокоит. Выходить на лед было тяжело морально, но настроение боевое. В сентябре мне сказали, что это ушиб и что через два часа он пройдет, но нога болела, невозможно было наступать. Я поехала на рентген, мне снова сказали, что это ушиб. Врач тогда не заметил перелом, — передает слова Ксении Синицыной корреспондент «КП-Самара».
Фигуристка вернулась на лед, но боль никуда не делась. Тогда Ксения снова поехала в больницу, где все и выяснилось.
— Я поехала делать повторный снимок, напомнила, что я приезжала уже. Мне сказали: «У тебя же перелом, ты знаешь?». Я ответила, что не знала и что мне сказали, что это ушиб. Получается, я катаюсь, прыгаю, а у меня в это время зарастает перелом.
Подопечные Тутберидзе на втором и третьем местах
За короткую программу Ксения Синицына получила 73,77 балла. Второй стала Дарья Садкова, третьей — Майя Хромых. Обе — подопечные Этери Тутберидзе.
— Я настраивалась на чистый прокат. Было лучше, чем в Красноярске, я этим удовлетворена. Есть, что есть, — сказала после проката Майя Хромых.
Самарскую область на этапе Гран-при представляла Олеся Козлова. Она заняла последнее, 11 место, набрав 47,04 балла.