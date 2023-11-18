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17:21 (мск), источник: СуперОмск

Вслед за курятиной в Омске начала дорожать шаурма

После значительного повышения стоимости куриного мяса в Омске начала дорожать шаурма. Отметим, что курятина является одним из основных ингредиентов этого популярного фастфуда.

Источник: Reuters

Так, по наблюдениям автора, в одной из известных в Омске сетей быстрого питания стоимость шаурмы на минувшей неделе изменилась со 180 до 190 рублей.

Примечательно, что к моменту публикации на сайте данной сети указывается, что шаурма стоит 210 рублей.

По данным Росстата, которые приводит ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг», с начала года стоимость килограмма куры в Омской области выросла на 29,6% или на 52,06 рубля и к моменту публикации составляет 227,80 рубля.

Отметим, что 16 ноября 2023 года региональное УФАС заявило о начале проверке производителей куриного мяса в Омской области. По сообщению ведомства, она проходит в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.

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Вслед за курятиной в Омске начала дорожать шаурма
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