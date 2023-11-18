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Палестино-израильский конфликт
17:22 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Владимир Лихолетов из Волгоградской области погиб в зоне СВО

Военнослужащий до конца выполнил свой долг по защите Отечества.

Боец из Камышина принимал участие в специальной военной операции. К сожалению, в ходе боевых действий военнослужащий из Волгоградской области погиб, сообщили в телеграм-канале камышинской администрации.

Подробностей гибели мужчины нет, дата прощания также пока неизвестна.

Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибшего бойца.

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