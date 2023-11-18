17:22 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Владимир Лихолетов из Волгоградской области погиб в зоне СВО
Военнослужащий до конца выполнил свой долг по защите Отечества.
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Боец из Камышина принимал участие в специальной военной операции. К сожалению, в ходе боевых действий военнослужащий из Волгоградской области погиб, сообщили в телеграм-канале камышинской администрации.
Подробностей гибели мужчины нет, дата прощания также пока неизвестна.
Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибшего бойца.