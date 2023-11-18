Главное
Палестино-израильский конфликт
17:32 (мск), источник: Время

16-летний Федор Шпагин из Арзамаса выступил в полуфинале шоу «Ну-ка все вместе!»

Он не прошел в финал.

16-летний Федор Шпагин из Арзамаса выступил в полуфинале шоу «Ну-ка все вместе!». Выпуск был показан в эфире телеканала «Россия 1» 17 ноября.

Молодой человек для полуфинала выбрал песню «Полет на дельтаплане» Валерия Леонтьева и смог набрать 73 из 100 голосов членов жюри, однако этого не хватила для попадания в финал.

Напомним, в четвертьфинале юный нижегородец вызвал овации в зале своим пением.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Борский мост закроют на капитальный ремонт в 2024 году
В Нижегородской области завершен осенний лесокультурный сезон
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
шоу