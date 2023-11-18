17:32 (мск), источник: Время
16-летний Федор Шпагин из Арзамаса выступил в полуфинале шоу «Ну-ка все вместе!»
Он не прошел в финал.
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16-летний Федор Шпагин из Арзамаса выступил в полуфинале шоу «Ну-ка все вместе!». Выпуск был показан в эфире телеканала «Россия 1» 17 ноября.
Молодой человек для полуфинала выбрал песню «Полет на дельтаплане» Валерия Леонтьева и смог набрать 73 из 100 голосов членов жюри, однако этого не хватила для попадания в финал.
Напомним, в четвертьфинале юный нижегородец вызвал овации в зале своим пением.