17:42 (мск), источник: Калининград.Ru
«Праздничный перелёт»: сколько стоят авиабилеты в Калининград на новогодние каникулы
Цены начинаются от 14 466 рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Калининград стал самым популярным направлением для перелётов в новогодние праздники. По данным экспертов, чаще всего путешественники приобретают билеты на период с 1 по 8 января с вылетом из Москвы. Российские туроператоры начали продавать путёвки в Калининград ещё в августе. Специалисты отметили рост количества бронирований на 15−20%. Увеличение спроса связывают с более ранним стартом продаж и возросшей «осознанностью путешественников».
Корреспондент Калининград.Ru посмотрел, во сколько обойдутся билеты из Москвы в регион перед праздничной неделей. Мы сравнили стоимость перелёта из столицы в «Храброво» 29 декабря у разных авиакомпаний. Цены актуальны на момент публикации материала и могут измениться ближе к вылету.
«Аэрофлот».
На 29 декабря компания уже распродала все билеты экономкласса. Цена базового комфорта начинается от 19 916 рублей. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет в экономклассе, — 8 января. Стоимость — от 6400 рублей.
«Победа».
Улететь из Москвы в Калининград на «Победе» 29 декабря можно за 14 599 рублей.
Цена самого дешёвого авиабилета из Москвы на эту дату составит 14 466 рублей.
Smartavia.
Стоимость самого недорогого авиабилета в Калининград у Smartavia на 29 декабря —- 14 690 рублей.
«Россия».
Билет из Москвы до Калининграда на 29 декабря можно купить за 21 556 рублей.
S7 Airlines.
Самый недорогой билет до Калининграда у S7 Airlines на эту дату можно приобрести за 22 651 рубль.