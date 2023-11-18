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17:42 (мск), источник: Калининград.Ru

«Праздничный перелёт»: сколько стоят авиабилеты в Калининград на новогодние каникулы

Цены начинаются от 14 466 рублей.

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Калининград стал самым популярным направлением для перелётов в новогодние праздники. По данным экспертов, чаще всего путешественники приобретают билеты на период с 1 по 8 января с вылетом из Москвы. Российские туроператоры начали продавать путёвки в Калининград ещё в августе. Специалисты отметили рост количества бронирований на 15−20%. Увеличение спроса связывают с более ранним стартом продаж и возросшей «осознанностью путешественников».

Корреспондент Калининград.Ru посмотрел, во сколько обойдутся билеты из Москвы в регион перед праздничной неделей. Мы сравнили стоимость перелёта из столицы в «Храброво» 29 декабря у разных авиакомпаний. Цены актуальны на момент публикации материала и могут измениться ближе к вылету.

«Аэрофлот».

На 29 декабря компания уже распродала все билеты экономкласса. Цена базового комфорта начинается от 19 916 рублей. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет в экономклассе, — 8 января. Стоимость — от 6400 рублей.

«Победа».

Улететь из Москвы в Калининград на «Победе» 29 декабря можно за 14 599 рублей.

«Уральские авиалинии».

Цена самого дешёвого авиабилета из Москвы на эту дату составит 14 466 рублей.

Smartavia.

Стоимость самого недорогого авиабилета в Калининград у Smartavia на 29 декабря —- 14 690 рублей.

«Россия».

Билет из Москвы до Калининграда на 29 декабря можно купить за 21 556 рублей.

S7 Airlines.

Самый недорогой билет до Калининграда у S7 Airlines на эту дату можно приобрести за 22 651 рубль.

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