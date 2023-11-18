17:45 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Уникальное дореволюционное фото казаков при реставрации иконы найдено на Кубани
Снимок представляет историческую ценность.
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В станице Староджерелиевской Красноармейского района при реставрации старинной иконы была обнаружена уникальная дореволюционная фотография казаков. Предположительно, на снимке — группа казаков Кубанского казачьего войска во время похода. Фотографию отреставрировали и пытаются уточнить ее историю, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.
Фотография была обнаружена случайным образом. В храм Архангела Михаила станицы Староджерелиевской передали старинную икону жители станицы Новомышастовской. Святыню отправили на реставрацию. Эксперты, пытаясь восстановить киот иконы, увидели, что она наклеена на старинную фотокарточку.
Снимок был вложен в киот предположительно в 1968 году.
Советник войскового атамана, заместитель атамана Прибрежного хуторского общества Славянского РКО Евгений Олефир уверен, что фотография с казаками имеет историческую ценность и станет объектом дальнейшего исследования культурного наследия казачества Кубани.