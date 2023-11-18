17:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми назвали самые популярные и редкие имена детей 2023 года
Свою популярность сохранили варианты имен детей прошлого года.
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В 2023 году пермские родители продолжили назвать своих детей именами, которые были популярными год назад.
В 2022 году в топ новорожденных мальчиков вошли имена Михаил, Александр, Кирилл, Артем, а девочек — Анна, Полина, Виктория, София и Ева. В этом году популярный список претерпел не так много изменений. По сообщению управления ЗАГС администрации Перми, лидерами среди мальчишек вновь стали Александр, Михаил и Артем, маленьких красоток — Анна, Мария, София.
В 2023 году ряд родителей малышей решили проявить креатив. Самыми необычными именами стали Авраам, Фрол, Сильвана-Оливия, Ляля и Иоланта. Год назад внимание работников ЗАГС привлекли имена: Серафим, Илай, Эрнест, Ларс, Гектор, Тэрон, Мартин, Вениамин-Бэнони — среди мальчиков, Капитолина, Оливия, Анфиса, Самара, Доминика, Соломея, Рианна, Евангелина, Тияна, Ясмина.
Тенденция давать интересные имена своим детям в Перми сохраняется год от года. В число редких имен для мальчиков вошли: Адриан, Даниэль, Ратмир, Тамерлан, Тим, Клемент, Таир, Лука, Демьян, Мартин, Климентий, Дамиан, Димир, Теодор, Кристиан, Леон, Август, Авраам, Лукиан, Фрол. Не отстают молодые родители девочек, которые при рождении дали им такие имена: Агата, Авелина, Афина, Виталина, Даяна, Марьяна, Изабелла, Сильвана-Оливия, Ляля, Нэлли, Ясмина, Лора, Ясна, Яся, Хлоя, Анита, Теона, Эвангелина, Иоланта, Микаэла, Изабель, Златослава, Бьянка, Айлина, Рогнеда, Алекса, Лилит, Каталея, Таяна, Эвия, Мелисса, Нонна.
Напомним, в 2022 году в Перми родились более 11 тыс. малышей: мальчиков — 5 650, девочек — 5 529. Зарегистрировано рождение 114 двоен и одной тройни. Итоги этого года ЗАГС подведет в январе.