17:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежцам показали, каким будет театр кукол после реконструкции
В нем появится лифт и малая сцена, музей кукол перенесут на место «зимнего сада».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На заседании воронежской архитектурной комиссии рассмотрели проект реконструкции театра кукол имени Валерия Вольховского. Его разрабатывают специалисты московского ООО «ПСГ-проект». В заседании участвовали соавтор проекта здания театра кукол Валентин Фролов, дочь другого соавтора — Николая Топоева — Анастасия, а также Максим Дикунов, чья семейная мастерская выполняла скульптуры у здания театра.
В ходе реконструкции разработчики проекта предложили установить лифт, сделать перепланировку буфета, перенести музей кукол на место «зимнего сада», оборудовать современную систему подсветки. Также в театре может появиться малая сцена. Перед зданием планируют установить памятник Валерию Вольховскому.
Члены архитектурной комиссии предложили авторам проекта на следующем заседании, которое пройдет на территории театра, представить для сравнения нынешнее состояние помещений и визуализацию их предполагаемых изменений. А также более детально показать технические решения систем вентиляции, отопления и водоотведения. Кроме того, им предложили доработать вариант музея, сделав пространство свободнее, а также освещения, в том числе территории у театра.