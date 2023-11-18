17:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области спрогнозировали 7-градусный мороз
Ожидается небольшой снег.
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В ночь на вторник, 21 ноября, местами по Воронежской области прогнозируется похолодание до −7 градусов. Возможен небольшой снег. В светлое время суток термометры покажут 0…-5 градусов. Существенных осадков не ожидается.
Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья также ожидается мороз. Ночью температура воздуха составит −5…-7 градусов. Возможен снег. Днем столбики термометров поднимутся до отметки −3…-5 градусов. Осадки не прогнозируются.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в регионе ввели желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о снеге, который местами по региону будет сильный, и обледенении. Предостережение о непогоде будет актуально с 18:00 воскресенья, 19 ноября, до 6:00 понедельника, 20 ноября.