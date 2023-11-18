Иракли Пирцхалава, солист Мариинки, звезды футбола и кубинский колорит: что покажут болельщикам перед матчем Россия — Куба 20 ноября 2023 в Волгограде

Полную программу развлечений и активностей большого спортивного праздника перед матчем Россия — Куба 20 ноября 2023 года в Волгограде опубликовал РФС. Помимо футбола болельщиков ждут мастер-классы, кубинский колорит, фотозоны, встреча с легендами сборной России, световое и лазерное шоу. Перед матчем на поле выйдут Иракли Пирцхалава и солист Мариинки Василий Герелло.
Что покажут болельщикам перед матчем Россия — Куба 20 ноября 2023 в Волгограде.
Так, 20 ноября 2023 в 13.00 в Волгограде на поле ВГАФКА сыграют в футбол болельщики сборных России и Кубы. Развлекательная matchday-программа перед игрой Россия — Куба на «Волгоград Арене» начнется в 16.30. Болельщики смогут научиться танцевать румбу и сальсу, сделать яркие фото, нанести футбольный аквагрим и встретиться с легендами футбола. В специальном шатре будут раздавать афтографы Евгений Алдонин и Валерий Есипов, Денис Глушаков и Александр Самедов, Павел Погребняк и Дмитрий Сычев. В другом шатре расскажут, как вступить в ряды волонтеров поисковики «ЛизаАлерт».
В 19.00 начнется программа на поле «Волгоград Арены». Перед матчем России и Кубы в Волгограде 20 ноября 2023 болельщики будут «Лететь» с Иракли Пирцхалавой и 180 танцорами. Дальше устроят световое и лазерное шоу, на поле вынесут 50-метровые копии игровых футболок. Гимн России в живую исполнит солист Мариинского театра Василий Герелло. А дальше — построение команд и начало матча в 19.30.
Перекрывать дороги в день матча Россия — Куба в Волгограде 20 ноября 2023 не будут. Но все же болельщикам советуют приехать на стадион заранее и на общественном транспорте, который будет ходить чаще. Одевайтесь теплее и заложите время на досмотр перед входом на стадион.
Водителям, чей путь лежит через центр Волгограда 20 ноября 2023 советуют избегать Первой продольной у стадиона с 16.00 до 22.30.