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18:06 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове сносят дом на Кривошлыковском

На демонтаж пятиэтажки выделили 15 миллионов рублей.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове сносят дом на Кривошлыковском.

Местные жители в социальных сетях опубликовали видео с места события. К дому пригнали эвакуатор. Рабочие разобрали балконы и начали сносить стены специальной техникой, как видно на кадрах.

Администрация города признала здание аварийным еще в 2020 году. Годом позже донская власть решила изъять жилое помещение и передать его в муниципальную собственность. А жителям пятиэтажки выплатить компенсацию.

Тогда разразился настоящий скандал. Люди наотрез отказались покидать свои квартиры и принимать выплаты. Летом аварийное жилье хотели отключить от коммуникаций. Но жильцы никого не пускали на территорию и дежурили по очереди. Осенью 2022 году в квартирах погас свет, перекрыли подачу газа и воды.

Несколько недель семьи стирали и готовили на улице. Неравнодушные соседи им помогали. Приносили осажденным горожанам воду, выносили на улицу сетевые фильтры для зарядки телефонов и бытовой техники.

Владельцы квартир считают, что дому в переулке Кривошлыковском нужен не снос, а ремонт. За помощью они обращались в прокуратуру и в Следственный комитет. Но все попытки оказались безуспешны. Аварийную пятиэтажку обещали снести до конца 2023.

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В Ростове сносят дом на Кривошлыковском
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