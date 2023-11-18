18:10 (мск), источник: Комсомольская правда
В Куединском округе матери 10 детей Александре Павловой исполнилось 100 лет
Многочисленное потомство Александры Степановны сейчас насчитывает более 80 человек.
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В Куединском муниципальном округе отметили 100-летний юбилей Александры Степановны Павловой, воспитавшей 10 детей. В администрации округа отмечают, что пример прочности и выносливости Александры Степановны внушает глубокое уважение.
«С каждым прожитым днем, Вы продолжаете наполнять жизнь своей семьи яркими моментами и воспоминаниями. Ваша способность к терпению и преданности стала фундаментом для 55 лет счастливого брака, и мы не можем не восхищаться этим достижением. Ваша семья должна быть горда тем, что Вы являетесь их родной и любящей матерью. Ваша забота и поддержка неоценимы для всех Ваших детей, и они навсегда будут помнить и ценить это», — вспоминает важные вехи жизни юбиляра окружные власти.
Настоящим богатством Александры Степановны Павловой стали 10 детей, которые поддержали славные семейные традиции и создали впечатляющее наследие — 22 внука, 41 правнука и 8 праправнуков.
Администрация Куединского муниципального округа и все земляки желают Александре Степановне здоровья, благополучия, множество счастливых моментов в день ее 100-летия.
«Пусть рядом с Вами всегда будут близкие люди, чтобы делиться радостью и поддержкой. Благодарим Вас за пример, который Вы даете нам всем», — говорится в поздравлении к юбилею Александры Степановны Павловой.