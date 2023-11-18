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18:54 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае в 20-х числах ноября ожидаются сильные снегопады

Толщина снежного покрова может вырасти сразу на 12 сантиметров.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 9 м/с 56% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Dave Hoefler/CC0

Снегопады ожидаются в Пермском крае в 20-х числах ноября, рассказали в Пермском центре гидрометеорологии и монторинга окружающей среды.

19 ноября снег пойдёт на большей части территорий Пермского края, в том числе, и в Перми. Ветер будет умеренным западного направления. Столбик термометра в Прикамье в эти сутки может опуститься до −11 градусов, в Перми — до −7 градусов. Днём и ночью температура воздуха будет находиться примерно на одном уровне.

20 ноября, по словам метеорологов, в Пермском крае ожидается натекание облачности, но пока существенных осадков не будет. Температура воздуха при этом не изменится. Но уже на следующий день, 21 ноября, погоду в регионе определит фронтальная система Южно-каспийского циклона, говорят эксперты. В Перми и южной части региона во второй половине дня вероятны сильные снегопады. Толщина снежного покрова при этом может вырасти на 6−12 сантиметров. Ночью в Прикамье ожидается до −12 градусов мороза, в Перми — до −9. Днём потеплеет до −6… −1°, в Перми будет примерно −3 градуса.

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