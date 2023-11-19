12:50 (мск), источник: АиФ Кубань
В Молодежном микрорайоне Краснодара открыли сквер «Изумрудный»
Сейчас на месте бывшего пустыря раскинулся сквер площадью более 44 тысяч кв. метров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Молодежном микрорайоне Краснодара открыли сквер «Изумрудный», сообщает пресс-служба городской администрации.
В праздничном открытии новой зеленой зоны принял участие глава краевого центра Евгений Наумов, а также депутат Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, жители микрорайона, депутаты ЗСК и Гордумы.
Мэр отметил, что благодаря губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, усилиям всех неравнодушных людей эту территорию не застроили, сохранили. Там уже начали играть дети, мамы сидят на лавочках — все довольны.
Сейчас на месте бывшего пустыря раскинулся сквер площадью больше 44 тысяч квадратных метров. Главная «изюминка» нового сквера — просторная аллея шириной восемь метров. А сеть пешеходных дорожек делит «Изумрудный» на различные зоны. Еще одна точка притяжения — скейтпарк. Установлено уличное спортивное оборудование. Кроме того, есть бесплатный туалет и площадка для дрессировки и выгула собак.