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12:50 (мск), источник: АиФ Кубань

В Молодежном микрорайоне Краснодара открыли сквер «Изумрудный»

Сейчас на месте бывшего пустыря раскинулся сквер площадью более 44 тысяч кв. метров.

Источник: Администрация Краснодарского края

В Молодежном микрорайоне Краснодара открыли сквер «Изумрудный», сообщает пресс-служба городской администрации.

В праздничном открытии новой зеленой зоны принял участие глава краевого центра Евгений Наумов, а также депутат Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, жители микрорайона, депутаты ЗСК и Гордумы.

Мэр отметил, что благодаря губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, усилиям всех неравнодушных людей эту территорию не застроили, сохранили. Там уже начали играть дети, мамы сидят на лавочках — все довольны.

Сейчас на месте бывшего пустыря раскинулся сквер площадью больше 44 тысяч квадратных метров. Главная «изюминка» нового сквера — просторная аллея шириной восемь метров. А сеть пешеходных дорожек делит «Изумрудный» на различные зоны. Еще одна точка притяжения — скейтпарк. Установлено уличное спортивное оборудование. Кроме того, есть бесплатный туалет и площадка для дрессировки и выгула собак.

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