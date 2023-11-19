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12:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Беременную с опасными осложнениями привезли в Волгоград на санитарном вертолете

Эвакуация понадобилась женщине из Котельниковского района.

У 20-летней жительницы на 35-й неделе беременности появилась тяжелая форма преэклампсии.

По данным облздрава, подобное состояние угрожает жизни матери и ее малыша. Эклампсия бывает лишь в 1−1,5% случаев всех поздних токсикозов беременности. Недуг грозит отеком легких, кровоизлиянием в мозг, преждевременной отслойкой плаценты, почечной и печеночной недостаточностью и даже гибелью плода.

Женщина обратилась к врачу, и ее немедленно отправили в ЦРБ, а там ее эвакуировал санитарный вертолет. Молодую маму доставили в волгоградский перинатальный центр № 2.

Беременную положили в реанимацию. Во время обследования оказалось, что ребенок находится в тазовом предлежании. Женщину прокесарили, и на свет появилась девочка весом 1990 г. В настоящее время за ней и ее мамой наблюдают врачи, но их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, быстрая доставка пациентов в опорные медучреждения Волгоградской области из отдаленных районов стала возможной из-за возрождения санитарной авиации. Развитие данного направления продолжается в рамках регпроекта «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта «Здравоохранение».

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