00:59 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 19 ноября
Этот день является 324-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 44 дня.
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Что интересного произошло 19 ноября
В Казахстане сегодня, в третье воскресенье ноября, отмечают День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Традиция отмечать профессиональный праздник работников сельского хозяйства в этот день сохранилась еще с советских времен, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1988 году третье воскресенье ноября стало Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Поэтому аналогичный праздник сегодня и в Беларуси
В России и Беларуси сегодня также празднуют День ракетных войск и артиллерии. Его отмечают в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.
В этот день в мире отмечается Международный мужской день (International Men’s Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.
Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира.
В октябре 2005 года своей резолюцией (A/RES/60/5) Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).
Трагичная дата в этом году выпала именно на 19 ноября.
Сегодня День запаха свежего хлеба. Редко найдется человек, способный устоять перед запахом свежего, горячего хлеба!
Хлеб помогает похудеть и защищает от старения — диетолог.
А еще сегодня отмечают Всемирный день туалета. Впервые этот оригинальный праздник отметили 19 ноября 2002 года. Он был провозглашен в 2001 году во время международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам санитарии. Его инициатором выступила Всемирная туалетная организация (ВТО), созданная по итогам данного саммита с целью совершенствования законодательства в этой области, принятия новых норм и стандартов туалетов, продвижения туалетных ассоциаций, разъяснения людям о важности и необходимости мест общего пользования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. В 2013 году праздник был учрежден Генассамблеей ООН.
Исторические события 19 ноября в мире
1190-й — основан рыцарский Тевтонский орден;
1493-й — открыт остров Пуэрто-Рико;
1891-й — в Германии продана первая игрушечная железная дорога;
1969-й — американский космический корабль «Аполлон-12» осуществил посадку на Луну;
1986-й — в СССР приняли закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».
Исторические события 19 ноября в Казахстане
1970-й — в Джамбульский областной музей передан бюст полководца и писателя, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы;
2004-й — в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера оперы «Абылай хан».
Дни рождения знаменитостей 19 ноября в мире
В 1711 году родился Михаил Ломоносов — первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик;
в 1770 году родился Иван Крузенштерн — русский мореплаватель, адмирал, руководитель первого русского кругосветного путешествия;
в 1839 году родился Эмиль Шкода — чешский инженер, основатель машиностроительного завода Skoda;
в 1942 году родился Келвин Кляйн — американский дизайнер одежды, в 1968 году основавший собственную компанию Calvin Klein Inc. и владевший ею до 2003 года;
в 1962 году родилась Джоди Фостер — американская актриса и режиссер, двукратная обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильмах «Обвиняемые» и «Молчание ягнят».
Кто родился 19 ноября в Казахстане
В 1950 году родилась Раушан Мамбекова — казахстанская художница, художник-постановщик мультипликационных, художественных фильмов.
День смерти знаменитостей 19 ноября в мире
В 1851 году умерла Мария Даргомыжская — русская поэтесса, мать композитора А. С. Даргомыжского;
в 1966 году умерла Елена Катульская — камерная и оперная певица, солистка Большого театра, народная артистка СССР;
в 1967 году умер Казимир Функ — польско-американский биохимик, ввёл понятие «витамин»;
в 1993 году умер Леонид Гайдай — кинорежиссёр, народный артист СССР;
в 2012 году умер Борис Стругацкий — советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик.
19 ноября в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.
Народный календарь.
В народе этот день прозвали Ледоставом из-за того, что к этому дню мороз сковывал льдом реки и озера.
Если на ледостав снегопад, зиму надо ждать снежную, благоприятную для озимых.
Если лёд на реке к этому дню становится грудами — и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко.
Если у лошадей хороший аппетит, то зимой они болеть не будут.
Если корова в этот день дала много молока, то зимой будут хорошие удои.
Когда стоит на улице безветрие — к скорым морозам.