13:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Власти Ростова рассказали, можно ли запретить ночные салюты частным лицам
На громкие звуки ночью пожаловались жители Советского района города.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жители Советского района вновь пожаловались на ночные залпы салюта и фейерверки. Громкий шум и залпы разбудили их сегодня ночью. Людей они пугают, потому что причина громких хлопков и шума становится понятна не сразу, а в регионе работает система ПВО. В связи с этим ростовчане неоднократно просили запретить фейерверки и салюты. Многочисленные обращения граждан по этому поводу публикуются в социальных сетях. «Можно ли запретить громкие ночные салюты частным лицам, чтобы они не пугали мирных граждан?», — спрашивают горожане.
Власти на такие меры пока идти не готовы, но объяснили, как действовать в таких ситуациях.
«Для обеспечения принятия административных мер к нарушителям, осуществляющих запуск пиротехнический изделий, рекомендуется незамедлительно обратиться по единому номеру “112” или в службу полиции по номеру “102”. Иные запреты в части запуска пиротехнических изделий на территории города Ростова-на-Дону не предусмотрены», — рассказали в администрации донской столицы.