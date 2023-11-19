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13:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Власти Ростова рассказали, можно ли запретить ночные салюты частным лицам

На громкие звуки ночью пожаловались жители Советского района города.

Источник: Reuters

Жители Советского района вновь пожаловались на ночные залпы салюта и фейерверки. Громкий шум и залпы разбудили их сегодня ночью. Людей они пугают, потому что причина громких хлопков и шума становится понятна не сразу, а в регионе работает система ПВО. В связи с этим ростовчане неоднократно просили запретить фейерверки и салюты. Многочисленные обращения граждан по этому поводу публикуются в социальных сетях. «Можно ли запретить громкие ночные салюты частным лицам, чтобы они не пугали мирных граждан?», — спрашивают горожане.

Власти на такие меры пока идти не готовы, но объяснили, как действовать в таких ситуациях.

«Для обеспечения принятия административных мер к нарушителям, осуществляющих запуск пиротехнический изделий, рекомендуется незамедлительно обратиться по единому номеру “112” или в службу полиции по номеру “102”. Иные запреты в части запуска пиротехнических изделий на территории города Ростова-на-Дону не предусмотрены», — рассказали в администрации донской столицы.

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