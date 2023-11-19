00:57 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Новый удар стихии по Молдове: На смену осадкам придут ледяной ветер и мороз до −5 градусов — синоптики пугают прогнозом
Дороги республиканского значения эксплуатируются в зимних условиях.
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В Молдове резко изменилась погода. Пошел снег. Более того, как обещают синоптики, ожидается ухудшение климатических условий.
Таможенная служба порекомендовала перевозчикам правильно оборудовать свои транспортные средства и по возможности избегать поездок в эту ночь на таможенные посты, расположенные на молдо-румынской границе.
По данным ведомства, на некоторых национальных маршрутах имеются заторы, из-за чего движение фур затруднено.
«Ряд грузовиков, ожидающих прохождения контроля, стоят рядом с таможенными постами, расположенными на молдо-румынской границе, но способность Таможенной службы обслужить большее количество грузовиков строго зависит от возможности их передвижения после освобождения таможни, или же таможенники Молдовы могут проверить и разрешить проезд стольких грузовиков, сколько физически могут пропустить для контроля на румынской стороне, не перекрывая подъездную дорогу», — пояснили в учреждении.
Государственная администрация автомобильных дорог при этом сообщила, что дороги республиканского значения эксплуатируются в зимних условиях, а дорожные предприятия АО «Дороги» проводят работы по уборке снега и предотвращению заносов.
По данным Aдминистрации, движение по национальным дорогам общего пользования осуществляется в зимних условиях — со снегом и мокрым снегом. Так, с целью повышения степени безопасности и обеспечения жизнеспособности дорог территориальные подразделения вмешались на участках дорог в Хынчешть, Ниспорень, Кэлэраш, Унгень, Стрэшень и других.
В то же время предприятие просит водителей соблюдать правила дорожного движения, оснащать транспортные средства соответствующими шинами и адаптировать скорость к зимним условиям.
В случае затруднений на дорогах с просьбой о вмешательстве участников дорожного движения граждане могут позвонить по следующим номерам: 22−55−30; 74−89−61; 060 477 117.